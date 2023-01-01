TAYSAD verimlilik projelerine devam ediyor

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) yürüttüğü ve T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Tebliği (UR-GE) kapsamında desteklediği “İş Mükemmelliği Grup 2 Projesi”nin gelişim değerlendirme toplantısında konuşan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, söz konusu projenin TAYSAD’ın yaptığı 5’inci verimlilik projesi olduğunu ve katılımcı firmaların projeden sağladığı faydanın gün geçtikçe arttığını belirtti.