TAYSAD verimlilik projelerine devam ediyor
Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) yürüttüğü ve T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Tebliği (UR-GE) kapsamında desteklediği “İş Mükemmelliği Grup 2 Projesi”nin gelişim değerlendirme toplantısında konuşan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, söz konusu projenin TAYSAD’ın yaptığı 5’inci verimlilik projesi olduğunu ve katılımcı firmaların projeden sağladığı faydanın gün geçtikçe arttığını belirtti.
TAYSAD İş Mükemmelliği UR-GE Grup 2 Projesi’nin uygulama çalışmalarını yürüten İdealkoç Genel Müdürü Ömer Faruk Tezcan, “Geçtiğimiz yıl tamamlanan Grup 1 projemizdeki 13 firma, yaklaşık 1.5 yıl süren çalışmalarda 8 milyon TL’lik kazanç elde etmişti. 2017 Nisan ayında başlayan Grup 2 Projemiz’de ise 11 TAYSAD üyesi firma, projenin ilk fazında yaptıkları iyileştirme çalışmalarıyla 8.2 milyon TL’lik kazanç elde etti. Mevcut projemizde bu rakamlara 7 ayda ulaştık. Firmalarımız, projenin devam eden aşamalarında çalışmalarına hız vererek sağladıkları faydayı da artıracaktır” bilgisini verdi.
TAYSAD İş Mükemmelliği UR-GE Grup 2 Projesi’nin uygulama çalışmalarını yürüten İdealkoç Genel Müdürü Ömer Faruk Tezcan, “Geçtiğimiz yıl tamamlanan Grup 1 projemizdeki 13 firma, yaklaşık 1.5 yıl süren çalışmalarda 8 milyon TL’lik kazanç elde etmişti. 2017 Nisan ayında başlayan Grup 2 Projemiz’de ise 11 TAYSAD üyesi firma, projenin ilk fazında yaptıkları iyileştirme çalışmalarıyla 8.2 milyon TL’lik kazanç elde etti. Mevcut projemizde bu rakamlara 7 ayda ulaştık. Firmalarımız, projenin devam eden aşamalarında çalışmalarına hız vererek sağladıkları faydayı da artıracaktır” bilgisini verdi.