TİM-TEB Girişim Evleri toplam 74 milyon TL yatırım aldı

Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) işbirliği ile kurulan TİM-TEB Girişim Evleri, İstanbul, İzmir, Denizli, Gaziantep, Trabzon, Mersin, Bursa, Konya, Edirne ve Ankara’da girişimcilerle buluşuyor.

11 farklı programıyla; yeni kurulan start up işletmelerden, yurtdışında büyümek isteyen teknoloji firmalarına kadar tüm girişimci işletmeleri destekleyen TİM-TEB Girişim Evleri, bugüne kadar 10 uluslararası organizasyon ve 40 etkinlikle girişimci-sanayici buluşması gerçekleştirdi. TİM-TEB Girişim Evi girişimcileri kamu fonlarından 39 milyon TL, özel yatırım kuruluşlarından 35 milyon TL olmak üzere toplam 74 milyon TL seviyesinde yatırım almayı başardı. Programlara katılan firmaların ciroları yıllık 140 milyon TL’yi aşarken Girişim Evleri Türkiye’deki teknolojik girişimcilik ekosisteminin öncü yapılarından biri haline geldi.