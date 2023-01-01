“Üniversiteliler Arası Yaşam Kalitesi Yarışması’nın ödül töreni yapıldı

Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) katkılarıyla düzenlenen, Türkiye çapındaki tüm üniversite öğrencilerinin katıldığı “Üniversiteliler Arası Yaşam Kalitesi Yarışması”; Bireysel Yaşam Kalitesi, Çevre ve Yaşam Kalitesi, Engellilerin Yaşam Kalitesi, Eğitim ve Yaşam Kalitesi, Kadınların Yaşam Kalitesi başlıkları altında 5 ayrı kategoride düzenlendi.

Törene; KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, Türk Tuborg A.Ş. CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Damla Birol, KalDer eski Başkanı, Akademisyen Prof.Dr. Ali Rıza Kaylan; Köşe Yazarı Volkan Akı ve Tekerlekli Sandalye Tenisi Milli Takım Sporcusu Ebru Bulgurcu’nun yanı sıra ödül alan öğrenciler, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı. Yarışmanın Büyük Ödülü’ne “Huzurevim Kilis Projesi” ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yaşlı Bakımı ikinci sınıf öğrencileri Mehmet Seyid Korkut ve Mehmet Ergin layık görüldü.