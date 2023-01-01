Yapı Ürünleri Üreticileri, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile bir araya geldi

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu’nun (YÜF) onur konuğu olan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, sektör temsilcileriyle buluştu.