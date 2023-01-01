YASED ile 4 Bakanlık biraraya geldi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı işbirliğiyle yatırım ve iş ortamını değerlendirmek amacıyla Ankara’da "Uluslararası Yatırımcılarla İstişare Toplantısı”nı gerçekleştirdi.