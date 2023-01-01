Yüzde 100 yerli Avenue EV ‘yola çıktı’

TEMSA ve ASELSAN güçlerini birleştirdi. İki kuruluş, Türk otomotiv sanayiinde ilk yüzde 100 yerli elektrikli otobüsü Avenue EV’i geliştirdi.

Çevreci ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken Avenue EV; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Orhan Akbaş, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Üçüncü, Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu, TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken ve ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Y. Suat Bengür’ün katılımıyla tanıtıldı.

Global ihtiyaçlar göz önüne alınarak, çevreci bir bakış açısıyla geliştirilen Avenue EV, fosil yakıt yerine sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan elektrikle çalışıyor. 8 dakikada tam şarja ulaşabilen hızlı şarj özelliği sayesinde duraklarda kısa süreli şarjlarla kesintisiz hizmet sunuyor. Elektrikli çekiş sistemi ile sıfır karbon emisyonuna sahip çevreci otobüs, aynı zamanda sessiz, konforlu, yüksek performanslı ve son teknolojiyle donatıldı. Klima sistemleri ile yolcu kabini hem soğuk hem de sıcak havalarda konforlu seyahat imkanının yanısıra araç içi internet ve veri bağlantısı opsiyonu da sunuyor. Araç, tek şarjla 50-70 km gidebiliyor.

Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul basın toplantısında şunları söyledi: “Yüzde 100 Türk mühendislerince geliştirilen bu otobüs; yüksek verimli, hafif ve yüzde 100 yerli çekiş sistemiyle dikkat çekiyor. Bu başarılı işbirliği bize büyük gurur veriyor.”