Antalya OSB sanayicisinden Köksal Sarı’ya tam destek

’de üretimini sürdüren Kar-Yapı Tasarım Kartonpiyer İnş. İmalat Tur. Taş. San. ve Tic. A.Ş.’de 23 Temmuz 2018 tarihinde büyük bir yangın çıkmış, fabrika binası kullanılamaz hale gelmişti. Bölge sanayicileri, felaketin ardından 24 saat geçmeden

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Başkanı Ali Bahar önderliğinde bir toplantı düzenleyerek Köksal Sarı ve ailesine her konuda destek olacaklarına dair söz verdi. Toplantıya Bölge Müteşebbis Heyet Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve sanayicilerin yanı sıra Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. Sadi Kan, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, Antalya Organize Sanayici İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kasapoğlu da katılarak destek mesajı verdi.



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Başkanı Ali Bahar, 20 bin m2’lik alanda çıkan yangınla ilgili hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini, sebebine ilişkin ise tahminde bulunduklarını ancak henüz açıklama yapamayacaklarını söyledi. Bahar, saatte 24 kilometre hızla esen rüzgarda yangın afetinin gerçekleştiğine dikkat çekti: “Hiçbir fabrikaya sıçramadan yangın söndürüldü, ekiplerimiz fedakarca yangına müdahale etti. OSB’mizde almış olduğumuz önlemler ve kurduğumuz gelişmiş tesisler yangının söndürülmesinde ve büyümeden kontrol altına alınmasında hayati bir rol oynadı. 250’ye yakın çalışan arkadaşımız yara almadan kurtulması bizim için teselli olmuştur.”

Fabrikayı 6 ayda ayağa kaldıracak: Ali Bahar, Kar-Yapı firmasının

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’nin en güçlü firmalarından biri olduğunu kaydetti: “Kar-Yapı 5 milyon doları aşan ihracat potansiyeline sahip, Avustralya’dan Afrika’ya ihracat yapan, sektörünün öncüsü bir firmadır. Devlete bir kuruş borcu olmayan son derece güçlü bir şirketimizdir. Sayın Köksal Sarı’nın 6 ay içerisinde bu firmayı tekrar ayağa kaldırmak için nasıl gayret edeceğini gördüm. Kendisinin daima yanındayız.”

Bölge sanayicisinden destek sözü: Bir fabrika çalışanı, “Kar Yapı bizim evimiz, Köksal Ağabey, babamız oldu. Biz onun kızlarıyız, çocuklarıyız. O bitmedi demedikten sonra bitmeyecektir. Maddi manevi her şeyiyle onun yanındayız” dedi. Söz alan bazı Bölge sanayicileri de Köksal Sarı’ya maddi-manevi her konuda destek olacaklarını belirterek,

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sanayicisinin zor zamanlarda tek vücut olup birbirlerine sahip çıktıklarını gösterdi. Bu sözlerin ardından gözleri dolan Sarı, “Hepinizden Allah razı olsun, hiçbir maddi problemim yok, hiçbir şekilde geri duracak da değilim. Benim çocuklarım 250 kişi, yine aynısını yapacağız ve devam edeceğiz” diye konuştu.