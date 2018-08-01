Antalya OSB sanayicisinden Köksal Sarı’ya tam destek

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, 20 bin m2’lik alanda çıkan yangınla ilgili hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini, sebebine ilişkin ise tahminde bulunduklarını ancak henüz açıklama yapamayacaklarını söyledi. Bahar, saatte 24 kilometre hızla esen rüzgarda yangın afetinin gerçekleştiğine dikkat çekti: “Hiçbir fabrikaya sıçramadan yangın söndürüldü, ekiplerimiz fedakarca yangına müdahale etti. OSB’mizde almış olduğumuz önlemler ve kurduğumuz gelişmiş tesisler yangının söndürülmesinde ve büyümeden kontrol altına alınmasında hayati bir rol oynadı. 250’ye yakın çalışan arkadaşımız yara almadan kurtulması bizim için teselli olmuştur.”
Fabrikayı 6 ayda ayağa kaldıracak: Ali Bahar, Kar-Yapı firmasının Antalya OSB’nin en güçlü firmalarından biri olduğunu kaydetti: “Kar-Yapı 5 milyon doları aşan ihracat potansiyeline sahip, Avustralya’dan Afrika’ya ihracat yapan, sektörünün öncüsü bir firmadır. Devlete bir kuruş borcu olmayan son derece güçlü bir şirketimizdir. Sayın Köksal Sarı’nın 6 ay içerisinde bu firmayı tekrar ayağa kaldırmak için nasıl gayret edeceğini gördüm. Kendisinin daima yanındayız.”
Bölge sanayicisinden destek sözü: Bir fabrika çalışanı, “Kar Yapı bizim evimiz, Köksal Ağabey, babamız oldu. Biz onun kızlarıyız, çocuklarıyız. O bitmedi demedikten sonra bitmeyecektir. Maddi manevi her şeyiyle onun yanındayız” dedi. Söz alan bazı Bölge sanayicileri de Köksal Sarı’ya maddi-manevi her konuda destek olacaklarını belirterek, Antalya OSB sanayicisinin zor zamanlarda tek vücut olup birbirlerine sahip çıktıklarını gösterdi. Bu sözlerin ardından gözleri dolan Sarı, “Hepinizden Allah razı olsun, hiçbir maddi problemim yok, hiçbir şekilde geri duracak da değilim. Benim çocuklarım 250 kişi, yine aynısını yapacağız ve devam edeceğiz” diye konuştu.