Bursa 'Mega Endüstri Bölgesi'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “TEKNOSAB’ın (Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi) yatırım alanını büyüterek Mega Endüstri Bölgesi olacağını söyledi.
Kalkınma, Ekonomi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının yönlendirdiği ulusal ve uluslararası büyük yatırımcılarla görüşmelerini sürdürdüklerini söyleyen Burkay, bu firmaları çok yakında açıklayacaklarını da söyledi.
TEKNOSAB'ın toplamda 8.5 milyon metrekarelik bir alanda kuruluş çalışmalarının başladığını belirten Burkay, proje kapsamında en küçüğü 15 bin metrekare olmak üzere büyük ölçekli 140'a yakın firmaya yer tahsisi yapıldığını açıkladı.