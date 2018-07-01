Bursa 'Mega Endüstri Bölgesi'



Yeni sanayi devriminin sembolü olarak Bursa'da 25 milyar dolarlık yatırım öngörüsü ve 40 milyar dolarlık ihracat hedefiyle başlatılan TEKNOSAB Projesi’nin altyapı çalışmaları 8 farklı etapta sürüyor. İlk fabrika binalarının inşaat çalışmalarına ise yıl sonuna kadar başlanması hedefleniyor.

Kalkınma, Ekonomi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının yönlendirdiği ulusal ve uluslararası büyük yatırımcılarla görüşmelerini sürdürdüklerini söyleyen Burkay, bu firmaları çok yakında açıklayacaklarını da söyledi.



TEKNOSAB'ın toplamda 8.5 milyon metrekarelik bir alanda kuruluş çalışmalarının başladığını belirten Burkay, proje kapsamında en küçüğü 15 bin metrekare olmak üzere büyük ölçekli 140'a yakın firmaya yer tahsisi yapıldığını açıkladı.