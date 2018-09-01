Türkiye'nin ilk Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kuruyoruz. Bölgenin istihdamına çok ciddi katkı yapacak. 10 yıl içinde ihracatı 2 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkaracağız. İsteğimiz, AB’deki gibi bir 'zeytin yasası’ çıkarılmasıdır.”
Bursa’ya Maden İhtisas OSB
Bursa Orhaneli'de kurulacak ve 50'ye yakın mermer ve maden işleyen fabrikayı kapsamına alacak olan Maden İhtisas OSB, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) ile Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği MADSİAD öncülüğünde yapılan bir proje.
Türkiye'nin ilk Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kuruyoruz. Bölgenin istihdamına çok ciddi katkı yapacak. 10 yıl içinde ihracatı 2 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkaracağız. İsteğimiz, AB’deki gibi bir 'zeytin yasası’ çıkarılmasıdır.”