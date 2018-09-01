01 Eylül 2018 Cumartesi 08:30

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Bursa’ya Maden İhtisas OSB

Bursa Orhaneli'de kurulacak ve 50'ye yakın mermer ve maden işleyen fabrikayı kapsamına alacak olan Maden İhtisas OSB, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) ile Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği MADSİAD öncülüğünde yapılan bir proje.