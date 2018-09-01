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OSB'DEN HABER:
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01 Eylül 2018 Cumartesi 08:30
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Bursa’ya Maden İhtisas OSB

Bursa Orhaneli'de kurulacak ve 50'ye yakın mermer ve maden işleyen fabrikayı kapsamına alacak olan Maden İhtisas OSB, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) ile Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği MADSİAD öncülüğünde yapılan bir proje.

Bursa'ya Maden İhtisas OSB
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MADSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Efendioğlu projeye ilişkin şu bilgiyi paylaştı:" Türkiye'de 10 bini geçkin irili ufaklı mermer fabrikası var. Yılda 7 milyon tonu geçkin mermer blok üretiyoruz. Mermer fabrikaları bunun 3 milyon tona yakınını işleyebiliyor. Kalan 4 milyon tonunu da ihracata satıyoruz. Mermerlerimizden ve madenlerimizden gelen geliri arttırmak için de mermer ve maden işleyen yüksek teknolojiye sahip mermer fabrikalarına yatırım yapmamız gerekir. Hedefimiz bu.
Türkiye'nin ilk Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kuruyoruz. Bölgenin istihdamına çok ciddi katkı yapacak. 10 yıl içinde ihracatı 2 milyar dolardan  7 milyar dolara çıkaracağız. İsteğimiz, AB’deki gibi bir 'zeytin yasası’ çıkarılmasıdır.”

 

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Erol EfendioğluMADSİADTÜMMEROSBMaden İhtisas OSB
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