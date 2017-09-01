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OSB'DEN HABER:
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01 Eylül 2017 Cuma 08:44
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Diyarbakır’a ‘sanayi meyveleri’

Diyarbakır ve bölgede sağlanan huzur ortamı meyvelerini vermeye devam ediyor. Şu ana kadar 3 etap OSB'nin bulunduğu kentte 4. etabın yapımı için çalışmalara başlandı. 720 milyonluk ek yatırımla birlikte OSB'lerde 20 binden fazla kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

Diyarbakır'a ‘sanayi meyveleri'
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Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdulkadir Karavil şu değerlendirmesini paylaştı: "720 hektar alan üzerinde 203 adet üretimde, 30 adet inşaat aşamasında, 39 adet proje aşamasında, 10 adet pasifte olmak üzere 282 adet firma bulunmaktadır. Bölgemize olan ilgi göz önünde tutularak yeni genişleme alanı kapsamında yaklaşık 200 hektar büyüklükte yeni 4. etaba yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Kısa bir süre içerisinde OSB'ye 720 milyon lira yatırım yapıldı. Cazibe merkezi açıklandıktan sonra bu 720 milyon liranın üzerine çok daha fazla çıkacaktır. Bizim şu an da 6 bin çalışanımız var. 720 milyon yatırım ile birlikte bu 11 bine yaklaşıyor, 3. etap ile birlikte. 4. etap için de hazırlık yapmaktayız, bunun üzerinde çalışmalar yapılıyor. 2019'un sonunda 20 bin kişiye biz burada istihdam sağlayacağız, hedefimiz bu. Komşumuz  Gaziantep'ten  Kahramanmaraş'tan geri kaldığımız yılları nasıl telafi edeceğiz, çok çalışarak bunu başarmalıyız. 20 yılda yapılmayanı biz 3 yılda yaptık. Çok çalışmakla hedefimizi büyütmeliyiz kısa bir süre içinde Gaziantep'i ve Kahramanmaraş'ı yakalamalıyız."

 

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OSBAbdulkadir KaravilDiyarbakır OSB
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