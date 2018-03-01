01 Mart 2018 Perşembe 08:38

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İkitelli OSB Genel Kurul’a geçti, Nihat Tunalı Başkan oldu

Türkiye’nin en büyük OSB’lerinden 30 bine yakın işletme ve 30 bin çalışanıyla bir sanayi kenti niteliğindeki İkitelli OSB (İOSB), düzenlediği Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul Sistemi’ne geçme kararı aldı.