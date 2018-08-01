Kayseri OSB’ye Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi

Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı,

Kayseri OSB

Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve davetliler katıldı.



22.4 milyon liraya tamamlanacak Kayseri Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Merkezi Güdümlü Projesi’nin temel amacının Kayseri'ye kapsamlı bir fuar alanı ile kongre merkezi kazandırmak olduğu belirtildi.