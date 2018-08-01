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01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:46
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Kayseri OSB’ye Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından "Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Projesi" imza töreni gerçekleştirildi.

Kayseri OSB'ye Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi
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Kayseri OSB Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve davetliler katıldı.
22.4 milyon liraya tamamlanacak Kayseri Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Merkezi Güdümlü Projesi’nin temel amacının Kayseri'ye kapsamlı bir fuar alanı ile kongre merkezi kazandırmak olduğu belirtildi.

 

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Kayseri OSBOSBTahir NursaçanSüleyman Kamçı
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