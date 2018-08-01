22.4 milyon liraya tamamlanacak Kayseri Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Merkezi Güdümlü Projesi’nin temel amacının Kayseri'ye kapsamlı bir fuar alanı ile kongre merkezi kazandırmak olduğu belirtildi.
Kayseri OSB’ye Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından "Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Projesi" imza töreni gerçekleştirildi.
22.4 milyon liraya tamamlanacak Kayseri Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Merkezi Güdümlü Projesi’nin temel amacının Kayseri'ye kapsamlı bir fuar alanı ile kongre merkezi kazandırmak olduğu belirtildi.