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OSB'DEN HABER:
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01 Haziran 2017 Perşembe 08:38
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Kütahya OSB’de NG Kütahya Seramik yatırımı

NG Kütahya Seramik'in, 150 milyon lira yatırımla kurduğu "15 Temmuz Şehitleri Seramik Fabrikası" 500 kişiye istihdam sağlayacak. Ay sonunda faaliyete geçecek fabrika, firmanın teknik granit seramik üretim kapasitesini artıracak.

Kütahya OSB'de NG Kütahya Seramik yatırımı
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NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral şu bulguyu paylaştı: “Biz 18 Temmuz günü kolları sıvadık. 8 Eylül'de temeli attık. Üretim tesisimize '15 Temmuz Şehitleri Seramik Fabrikası' adını verdik. Henüz hizmete açmadan bu fabrikanın kapasitesini yüzde 50 artıracak yeni anlaşmayı da geçen ay ortasında imzaladık.  44 bin metrekare kapalı alana ve yılda 7.5 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip olacak yeni tesisle Kütahya Seramik'in yıllık toplam üretim kapasitesi 33 milyon metrekareye, toplam kapalı alanı da 270 bin metrekareye çıkacak.”

 

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Kütahya OSBOSBKütahya SeramikErkan Güral
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