﻿
OSB'DEN HABER:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:46
Bu haber 617 kez okundu.

OSBÜK Başkanı Kütükcü, enerjide adil bir uygulama istedi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

OSBÜK Başkanı Kütükcü, enerjide adil bir uygulama istedi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Ziyarete OSBÜK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları; Bekir Sütçü, Ali Bahar, Yönetim Kurulu Üyeleri; Hakkı Attaroğlu, Ömer Ünsal, Seyit Ardıç, Tahir Nursaçan, Mustafa Yağlı, OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyon Başkanı Vahit Türkyılmaz, OSBÜK Genel Sekreter Vekili Serkan Ata, Bölge Müdürleri Komisyon Üyesi Erdem Düzel, OSBÜK Enerji Müşaviri Memet Arslan da katıldı.
Kütükcü, ziyarette OSB’lerin enerjide yaşadığı yüksek fiyat sorununu dile getirerek, Bakan Dönmez’e OSB’lerin elektrik ve doğalgazda karşılaştığı sorunlarla ilgili bir rapor sundu. Kütükcü, Bakan Dönmez’den elektrikte adil bir fiyat uygulaması istedi. Kütükcü, Nisan ayında uygulanmaya başlanan Son Kaynak Tedarik Tarifesi ile birlikte OSB sanayicilerinin, OSB dışındaki sanayicilere göre çok daha yüksek fiyatta elektrik alarak dezavantajlı duruma düştüğünü söyledi.
“Yeni bir ayarlama yapacağız”: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise Son Kaynak Tedarik Tarifesi’ne düşen OSB’ler açısından fiyat dezavantajının farkında olduklarını, şu anda bu konuyla ilgili bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Dönmez, haksız rekabete yol açan bir durum varsa bunu düzeltmeleri gerektiğini belirtti: “Yeni bir ayarlama yapacağız, orada fiyat farkındaki makas biraz daha kapanacak. Uzun dönemli, öngörülebilir nasıl bir modelle elektrik fiyatlarını belirleyebiliriz, bunu da çalışıyoruz.”
OSBÜK yeni adresine taşındı: OSBÜK’ün yeni adresi şöyle: TOBB İkiz Kuleleri C Kule 16. Kat Dumlupınar Bulvarı No:252 Ankara 06530 TÜRKİYE

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Organize Sanayi Bölgeleri Üst KuruluşuOSBÜKMEMİŞ KÜTÜKÇÜFatih DönmezTOBBOSBBekir Sütçü
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Makine sektörünün yeni büyüme üssü Trakya’da kuruluyor: MAKFED Makine İhtisas OSB Makine sektörünün yeni büyüme üssü Trakya’da...
İzmir’e Seracılık Organize Sanayi Bölgesi İzmir’e Seracılık Organize Sanayi Bölgesi
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde Ar-Ge Merkezi açıldı Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde Ar-Ge Merkezi...
Kayseri OSB’ye Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Kayseri OSB’ye Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi
Demirtaş OSB’de Tekstil Test Merkezi Demirtaş OSB’de Tekstil Test Merkezi
Diyarbakır OSB’ye robotik teknolojiyle güneş paneli fabrikası Diyarbakır OSB’ye robotik teknolojiyle güneş...
Yukarı Çık

banner216

Makine sektörünün yeni büyüme üssü Trakya’da...
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED), sektörü dağınık yapısından kurtarıp bir araya...

Haberi Oku