OSBÜK Başkanı Kütükcü, enerjide adil bir uygulama istedi

OSBÜK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları; Bekir Sütçü, Ali Bahar, Yönetim Kurulu Üyeleri; Hakkı Attaroğlu, Ömer Ünsal, Seyit Ardıç, Tahir Nursaçan, Mustafa Yağlı, OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyon Başkanı Vahit Türkyılmaz, ZiyareteYönetim Kurulu Başkan Yardımcıları; Bekir Sütçü, Ali Bahar, Yönetim Kurulu Üyeleri; Hakkı Attaroğlu, Ömer Ünsal, Seyit Ardıç, Tahir Nursaçan, Mustafa Yağlı,Bölge Müdürleri Komisyon Başkanı Vahit Türkyılmaz,

Genel Sekreter Vekili Serkan Ata, Bölge Müdürleri Komisyon Üyesi Erdem Düzel,