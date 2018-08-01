OSBÜK Başkanı Kütükcü, enerjide adil bir uygulama istedi

Kütükcü, ziyarette OSB’lerin enerjide yaşadığı yüksek fiyat sorununu dile getirerek, Bakan Dönmez’e OSB’lerin elektrik ve doğalgazda karşılaştığı sorunlarla ilgili bir rapor sundu. Kütükcü, Bakan Dönmez’den elektrikte adil bir fiyat uygulaması istedi. Kütükcü, Nisan ayında uygulanmaya başlanan Son Kaynak Tedarik Tarifesi ile birlikte OSB sanayicilerinin, OSB dışındaki sanayicilere göre çok daha yüksek fiyatta elektrik alarak dezavantajlı duruma düştüğünü söyledi.
“Yeni bir ayarlama yapacağız”: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise Son Kaynak Tedarik Tarifesi’ne düşen OSB’ler açısından fiyat dezavantajının farkında olduklarını, şu anda bu konuyla ilgili bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Dönmez, haksız rekabete yol açan bir durum varsa bunu düzeltmeleri gerektiğini belirtti: “Yeni bir ayarlama yapacağız, orada fiyat farkındaki makas biraz daha kapanacak. Uzun dönemli, öngörülebilir nasıl bir modelle elektrik fiyatlarını belirleyebiliriz, bunu da çalışıyoruz.”
OSBÜK yeni adresine taşındı: OSBÜK’ün yeni adresi şöyle: TOBB İkiz Kuleleri C Kule 16. Kat Dumlupınar Bulvarı No:252 Ankara 06530 TÜRKİYE