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OSB'DEN HABER:
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01 Mart 2018 Perşembe 08:38
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Suriye’de Türkiye’nin OSB’leri

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'tan temizlenen Bab ilçesinde ticari hayatın yeniden canlanması ve ekonomik kalkınma için Türkiye'nin desteğiyle kurulacak organize sanayi bölgesi için ilk adım atıldı.

Suriye'de Türkiye'nin OSB'leri
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Halep'in kuzeyindeki Bab ilçe merkezine 5 kilometre mesafede yer alan Bab 1. Organize Sanayi Bölgesi, 561 bin metrekarelik geniş bir arazi üzerine kurulacak. Temel atma töreninde Gaziantep Vali Yardımcıları; Şenol Esmer ve Cengiz Ayhan da hazır bulundu. Temeli atılan OSB Bab'ın kalkınması için önemli bir adım olacak. Proje kapsamında iş olanakları ve çalışanların geliri artacak.
Sanayi bölgesinde her türlü hizmet ve altyapı hazır olacak. Kanalizasyon ve atıklar yeniden rafine edilecek. OSB 3 kısımdan oluşacak ve çok farklı ürünler üretilecek.

 

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Organize Sanayi BölgesiBabi Bab 1. Organize Sanayi BölgesiCengiz AyhanŞenol EsmerDEAŞFırat Kalkanı HarekatıÖzgür Suriye OrdusuTSKTürk Silahlı KuvvetleriHalep
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