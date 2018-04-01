01 Nisan 2018 Pazar 08:33

Bu haber 451 kez okundu.

TOSB'da 4.0 deneyimi

Atlas Copco'nun Endüstri 4.0’a uyumlu oluşturduğu, el aletleri uygulamalı, akıllı bağlantılarla donatılmış ve araçların en son teknolojilerini ve işlevlerini deneyimleme imkanı sunan tırının (RoadshowTruck) Türkiye'deki uğraklarından biri TOSB oldu.