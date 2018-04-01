﻿
OSB'DEN HABER:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Nisan 2018 Pazar 08:33
Bu haber 451 kez okundu.

TOSB'da 4.0 deneyimi

Atlas Copco'nun Endüstri 4.0’a uyumlu oluşturduğu, el aletleri uygulamalı, akıllı bağlantılarla donatılmış ve araçların en son teknolojilerini ve işlevlerini deneyimleme imkanı sunan tırının (RoadshowTruck) Türkiye'deki uğraklarından biri TOSB oldu.

TOSB'da 4.0 deneyimi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Roadshow Truck, TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Otoparkı'nda ziyaretçilerle buluştu. Otomotiv sektöründeki en önemli konulardan biri olan enerji tasarrufu ve sürdürülebilir verimlilik artışı Atlas Copco'nun "Smart Connect Assembly" konseptli tırında bir araya geliyor. Smart Connect Assembly’in üretime sağladığı katkılar şöyle:
- Kesintisiz çalışmada yüzde 75 artış,
- Kalite hata oranında yüzde 15 düşüş,
- Yeni ürün piyasaya çıkarma maliyetlerinde yüzde 57 azalma,
- Üretkenlikte yüzde 73 artış,
- Eğitim ihtiyacında yüzde 30 azalma,
- Enerji tüketiminde yüzde 80 düşüş.
Tek platform üzerinden çoklu montaj yönetimi sağlayan Smart Connect Assembly konsepti, kalite güvencesi, kablosuz özgürlük, optimizasyon çözümleri ve üstün verimlilikle dikkat çekiyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Smart Connect AssemblyEndüstri 4.0Atlas CopcoTOSB
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Kayseri OSB küresel oyunda Kayseri OSB küresel oyunda
Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB kadını güçlendiriyor Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB kadını güçlendiriyor
Gaziantep-İslahiye OSB'ye 40 fabrika Gaziantep-İslahiye OSB'ye 40 fabrika
Adana OSB’nin kadın sanayicileri Adana OSB’nin kadın sanayicileri
OSB'lerde 100 bin kişiye yeni istihdam: 100 bin kişiye iş kapısı açacak OSB'lerde 100 bin kişiye yeni istihdam: 100...
Anadolu OSB’nin eğitim atağı Anadolu OSB’nin eğitim atağı
Yukarı Çık

banner199

Kayseri OSB küresel oyunda
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü, 2017-2020 yılları için hazırlamış olduğu “ Stratejik...

Haberi Oku