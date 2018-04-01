TOSB'da 4.0 deneyimi
Atlas Copco'nun Endüstri 4.0’a uyumlu oluşturduğu, el aletleri uygulamalı, akıllı bağlantılarla donatılmış ve araçların en son teknolojilerini ve işlevlerini deneyimleme imkanı sunan tırının (RoadshowTruck) Türkiye'deki uğraklarından biri TOSB oldu.
- Kesintisiz çalışmada yüzde 75 artış,
- Kalite hata oranında yüzde 15 düşüş,
- Yeni ürün piyasaya çıkarma maliyetlerinde yüzde 57 azalma,
- Üretkenlikte yüzde 73 artış,
- Eğitim ihtiyacında yüzde 30 azalma,
- Enerji tüketiminde yüzde 80 düşüş.
Tek platform üzerinden çoklu montaj yönetimi sağlayan Smart Connect Assembly konsepti, kalite güvencesi, kablosuz özgürlük, optimizasyon çözümleri ve üstün verimlilikle dikkat çekiyor.