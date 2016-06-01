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OSB'DEN HABER:
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01 Haziran 2016 Çarşamba 08:38
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Antalya OSB'de çevre dostu proje uygulanacak

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) "Endüstriyel Simbiyoz ve Eko-Verimlilik" projesiyle atıkların kaynağında önlenerek ya da azaltılarak daha verimli ve çevre dostu üretim gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Antalya OSB'de çevre dostu proje uygulanacak
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AOSB Başkan Vekili Fatih İncir, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) işbirliğiyle gerçekleştirilen projenin, bölge sanayicisinin yatırımlarına artı değerler katmak için atılan en büyük adımlardan biri olduğunu söyledi. Projeye ilişkin bilgi veren İncir, şunları kaydetti: "Endüstriyel simbiyoz birbirine fiziksel olarak yakın olup, normalde birbirinden bağımsız çalışan iki veya daha fazla ekonomik işletmenin biraraya gelerek malzeme, enerji, su veya yan ürünlerin fiziksel değişimi de dahil olmak üzere, her türlü varlığın, lojistik ve uzmanlık kaynaklarının paylaşımı ya da ortak kullanımı demektir. Bu paylaşım ile ortaklık kültürünün benimsenmesi, ortak satın alma, ortak pazarlama, ortak eğitim gibi konularda da işbirliklerinin oluşması beklenmekte." Böylelikle bağımsız işletmelerin, daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak kullanımı çerçevesinde biraraya gelebileceğine dikkati çeken İncir, bu sayede firmalar arası kaynak tüketiminin de azaltılmasının hedeflendiğini bildirdi. İncir, "Projeyle atıkların kaynağında önlenerek ya da azaltılarak daha verimli ve çevre dostu üretim ve hizmet süreçlerinin uygulanması, bu yolla hem çevre performansının iyileştirilmesi hem de ekonomik kazanım sağlanması yoluyla rekabet gücünün artırılmasını da amaçlıyoruz" diye konuştu.
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