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OSB'DEN HABER:
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01 Haziran 2016 Çarşamba 08:38
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Gaziantep OSB’de ‘Teknolojik İstişare’

“Gaziantep ve Çevre Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısı” programları kapsamında OSBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu) Yönetim Kurulu 28/30 Nisan 2016 tarihlerinde Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde biraraya geldi.

Gaziantep OSB'de ‘Teknolojik İstişare'
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Her ay farklı OSB’de gerçekleştirilen OSBÜK bölge istişare toplantılarının Nisan ayı toplantısı yirmi Organize Sanayi Bölgesi’nin katılımıyla Gaziantep OSB’nin evsahipliğinde yapıldı.Toplantı kapsamında ayrıca; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki sanayicilerle teknolojik bilgi alışverişi yapılması, yeni işbirliği fırsatlarının araştırılması ve bölgede teknolojik değerlerin oluşturulması amacı ile TÜBİTAK Marmara Teknokent önderliğinde, GSO, OSBÜK ve Gaziantep Teknopark işbirliğiyle düzenlenen “Ar-Ge Sanayici Buluşması” gerçekleştirildi. Programa, Türkiye’nin önde gelen 10 teknoparkı ve buralarda faaliyet gösteren 55 firma katıldı.
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