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OSB'DEN HABER:
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01 Nisan 2016 Cuma 08:33
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Mersin-Tarsus OSB’de ‘Kadın’

İş kadınları, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla toplantıda buluştu.

Mersin-Tarsus OSB'de ‘Kadın'
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Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) faaliyet gösteren firmalarda çeşitli kademelerde yönetici olarak çalışan iş kadınları, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla Mersin Valisi Özdemir Çakacak'ın eşi Kevser Çakacak’ın da katıldığı bir toplantıda buluştu. MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli'nin eşi Zeynep Tekli, MTOSB Müteşebbis Heyet Üyesi Zeynep Şemsi Aysalar ile çok sayıda sanayici iş kadını da toplantıya katıldı. Toplantıda, Kevser Çakacak şunları ifade etti: "Hepimizin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Mersin'imizde sizler gibi başarılı iş kadınlarının olması bizlere gurur veriyor. Tarihiyle, doğasıyla, insanıyla, kısacası her yönüyle Mersin'imiz ayrı güzeldir. Mersinli kadınlar olarak Mersin'imiz için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz." Toplantıda tüm katılımcılar söz alarak, firmalarının yürüttüğü faaliyetleri anlattı.
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