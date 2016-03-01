OSB’lerde mimari

Iglo Architects tasarımı ICI Fabrika ve Yönetim Binası, "Best Futura Project" kategorisinde yarışacak 4 projeden biri olma başarısını gösterdi. Iglo Architects, aynı zamanda MIPIM Awards'ta finale kalan tek Türk mimarlık ofisi oldu.





Proje Iglo Architects tarafından Terzioğlu Holding için tasarlandı. ICI Fabrika ve Yönetim Binası, Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi 'nde, 11.000 metrekare arsa içinde inşa ediliyor.

Parselin ana yoldan araç girişine uygun oluşu, bağımsız bir ofis ve bölgenin ihtiyacı olan kafe ve restoranların inşa edilmesine olanak sağlamış. Çekme mesafelerinden kalan alanın, emsale göre yapılabilecek maksimum taban alanından büyük olması, binanın ikiye bölünüp ofis ve üretim fonksiyonlarının ayrı bloklarda yeralmasını mümkün kılmış. Üretim ve ofis bloklarının çekme sınırlarına yerleştirildiği yapı alanının orta kısmında ise bir iç bahçeye yer verilmiş. Her iki fonksiyonun birbirinden ayrıldığı yapıda, iç bahçe tasarımıyla üretim ve ofis bloklarına ışık alan ekstra cepheler kazanılmış.