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OSB'DEN HABER:
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01 Ağustos 2016 Pazartesi 08:45
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Samsun Bafra'ya Medikal İhtisas OSB

Samsun dünya cerrahi alet üretiminde üçüncü kümelenme merkezi durumuna geldi. Kümede ürettiği medikal ve cerrahi ürünleri, 60'a yakın ülkeye ihraç eden firmalar da var.

Samsun Bafra'ya Medikal İhtisas OSB
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Örneğin; Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Aygün Cerrahi Aletler A.Ş. gibi. Şirket’in  Genel Müdürü Hüseyin Taner, yaptıkları üretimin yaklaşık yüzde 70'lik bölümünü ihraç ettiklerini belirterek,  "İhracatımızın büyük bölümü Avrupa ülkelerine yapılmakta. Amerika ve Çin dahil 60 civarında ülkeye ihracat yapmaktayız. İhracatımızın büyük bölümü dünya çapında tanınmış, global ölçekteki firmalara gerçekleştiriliyor. Bu firmalar için onların markası ile üretim yapıyoruz" diyor ve başarıyı Ar-Ge çalışmalarına malediyor.
Dünya tıbbi cihaz pazar büyüklüğünün 300 milyar doları aştığı ve ülkemizin medikal tıbbi cihazlarda yüzde 95 dışa bağımlı olduğu düşünülürse Samsun’un sektörel markalaşma ile önemli bir kalkınma ivmesi yakaladığı açıklık kazanacaktır. Bu bağlamda Samsun Medikal Kümelenme Derneği, Türkiye'de ilk defa Samsun Bafra'da kurulacak Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için çalışıyor.

 

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