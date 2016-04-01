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OSB'DEN HABER:
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01 Nisan 2016 Cuma 08:33
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Yalova Çiçekçilik OSB pek yakında!

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan, Yalova Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (TDİOSB) kuruluş sürecinde son aşamaya gelindiğini duyurdu.

Yalova Çiçekçilik OSB pek yakında!
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Becan şu bilgileri paylaştı: "Yalova Çiçekçilik TDİOSB Çiftlikköy’de, yaklaşık 1050 dönüm arazi üzerine kurulacak. Yer seçimi 2001 yılında tamamlanan Türkiye'de ve Yalova’da bir ilk olan dumansız sanayi bölgesi olması özelliği ile Yalova'nın çiçek kenti kimliğine büyük katkı sağlayacak. İşletmelerimizin ekonomik gücüne güç katacak projemizin artık hayata geçmesi için sayılı günler kaldı. Modern bir altyapı sunmak, firmaların ihtiyacına yönelik her türlü teknik, sosyal idari tesisleri kurmak, bilgi ve teknolojiye kolay erişimi sağlamak ilk hedeflerimiz arasında."

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Yalova Çiçekçilik OSBYalova Ticaret Ve Sanayi Odası BaşkanıTahsin Becan

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