﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2016 Cuma 08:00
Bu haber 6357 kez okundu.

212 bin lira ödüllü endüstriyel tasarım yarışmasında ödüller sahibini buldu

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği'nin (TET) ortaklığında, Ekonomi Bakanlığı,

212 bin lira ödüllü endüstriyel tasarım yarışmasında ödüller sahibini buldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) desteğiyle gerçekleştirilen ‘İMMİB 2016 Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’nda dereceye girenler ödüllerini aldı.  Törene; İDDMİB Başkanı Rıdvan Mertöz, TİM Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, TET Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Aksoy ile çok sayıda davetli katıldı. Yarışmada, Metalden Mamul Açık Büfe ve Masaüstü Servis Ekipmanları ile Döküm Mutfak Eşyaları Tasarımı Kategorisi, Plastikten Mamul Düzenleyici Ürünler Kategorisi, Akıllı Ev Teknolojileri Kategorisi, Konsept 2016: Evcil Hayvan Ürünleri Kategorisi’nde 340 proje yarıştı. Dereceye giren yarışmacılar toplamda 212 bin TL para ödülünün yanısıra yurtdışı eğitim bursu, fuarlara katılım, uluslararası yarışmalara katılım ve tasarım tescil ödüllerine de hak kazandı. İDDMİB Başkanı Rıdvan Mertöz, İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları’nda 12 yılda 3 bin 750’den fazla proje başvurusunu değerlendirdiklerini söyledi. Toplam 350’den fazla eseri ödüllendirdiklerini aktaran Mertöz, toplam 30 tasarımcının yurtdışı eğitim bursundan faydalandığını belirtti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Rıdvan MertözImmibETMKTETİKMİBİDDMİB

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar TL destek Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı ziyaret etti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı...
Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız Teknopark Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız...
TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala” TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala”
Lenovo, Moto Z modelini tanıttı Lenovo, Moto Z modelini tanıttı
Türk-Arap Odası kuruldu Türk-Arap Odası kuruldu
Yukarı Çık

Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Türkiye İş Bankası’nın aktif büyüklüğü yılın ilk dokuz ayında yılsonuna göre yüzde 6.2 artarak...

Haberi Oku