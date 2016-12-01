4.TGB Zirvesi gerçekleştirildi

Özlü, Ar-Ge harcamalarını daha da artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Teknoparklar sayesinde, enformasyon teknolojileri ve yazılım, yeni malzemeler, biyoteknoloji, yeni enerji kaynakları, uzay teknolojileri, esnek imalat sistemleri, otomasyon ve robotik gibi alanlarda önemli ilerlemeler yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor" dedi.



Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre, geçen yılın en başarılı teknoloji geliştirme bölgesi ODTÜ Teknokent oldu. ODTÜ Teknokent'i, İTÜ Arı Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Cyberpark) izledi. Gelişen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kategorisinde ilk 3 sıra, Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nden oluştu. Erken Aşama Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kategorisinde ilk sırayı İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi aldı. Onu, Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi takip etti. En İyi Gelişme Gösteren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kategorisinde en başarılı teknopark, Erzurum Ata Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi oldu. İkinciliği Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi, üçüncülüğü Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi aldı.