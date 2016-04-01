ASO Türk firmalarını nükleer sektörüne hazırlayacak

ASO Genel Sekreteri Doç.Dr. Yavuz Cabbar, “Ülke olarak sahip olduğumuz altyapı ve eğitim hizmetlerinin nükleer için en ideal şekilde değerlendirmemiz adına bu anlaşma büyük bir önem taşıyor” dedi.
Uluslararası Nükleer Enerji Enstitüsü Başkanı Yves Fanjas ise “Türkiye, nükleer programının faydalarını yerel üreticileri için yukarıya taşımak istiyor. Buradaki en temel hedef ise; Türkiye’de kurulması planlanan nükleer santral projelerinin ve bu projelerin altyapılarının mümkün olduğunca yerelleştirilmesi. ASO ile yaptığımız bu anlaşma kapsamında Türk üreticilerinin nükleer endüstrisine adım atması için gerekli eğitim ve öğretim altyapısını sağlamayı ve kurslar düzenlemeyi hedefliyoruz diye konuştu.