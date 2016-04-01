ASO Türk firmalarını nükleer sektörüne hazırlayacak

Tedarikçilerine dört kat daha fazla kazanma fırsatı sunan nükleer enerji sektöründe Türk firmalarının söz sahibi olabilmesi için Ankara Sanayi Odası (ASO), Uluslararası Nükleer Enerji Enstitüsü (International Institute of Nuclear Energy) ile 3. Nükleer Santraller Zirvesi sırasında işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma ile nükleer endüstrisinin gerektirdiği eğitim ve sertifikasyon konusunda Türk firmaları uluslararası deneyim ve birikime ASO sayesinde ulaşacak.



ASO Genel Sekreteri Doç.Dr. Yavuz Cabbar, “Ülke olarak sahip olduğumuz altyapı ve eğitim hizmetlerinin nükleer için en ideal şekilde değerlendirmemiz adına bu anlaşma büyük bir önem taşıyor” dedi.



Uluslararası Nükleer Enerji Enstitüsü Başkanı Yves Fanjas ise “Türkiye, nükleer programının faydalarını yerel üreticileri için yukarıya taşımak istiyor. Buradaki en temel hedef ise; Türkiye’de kurulması planlanan nükleer santral projelerinin ve bu projelerin altyapılarının mümkün olduğunca yerelleştirilmesi. ASO ile yaptığımız bu anlaşma kapsamında Türk üreticilerinin nükleer endüstrisine adım atması için gerekli eğitim ve öğretim altyapısını sağlamayı ve kurslar düzenlemeyi hedefliyoruz diye konuştu.