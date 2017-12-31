01 Ocak 2018 Pazartesi 08:00

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“Asya ve Avrupa’da yeni nesil iki OSB kurulmalı”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin 2017 yılının son aylık olağan toplantısı, “Üretim Odaklı Bir Ekonomide Planlı Bir Çevre ve Şehircilik Anlayışının, Sanayimizin Gelecek Vizyonu ve Yeni Nesil Sanayimize Farkındalık Kazandırılması Açısından Önemi” ana gündemi ile gerçekleştirildi.