Asya Yakası’nın projeleri arttı

‘Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre markalı yeni konutlarda Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.48 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.84 oranında ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 67.50 oranında artış gerçekleşti.



Yeni Konut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre İstanbul Asya Yakası’nda yeralan markalı konut projelerinde yüzde 0.57 oranında; İstanbul Avrupa Yakası’nda yeralan markalı konut projelerinde yüzde 0.42 oranında artış gösterirken endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya Yakası’ndaki projeler Avrupa yakasına kıyasla 8.8 puan fazla artış gösterdi.



Geçtiğimiz ay, 1+1 konut tipinde yüzde 0.30 oranında artış olurken; 2+1 konut tipinde yüzde 0.35 oranında 3+1 konut tipinde yüzde 0.79 oranında ve ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.07 oranında artış gerçekleşti.