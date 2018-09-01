Bahçıvan Gıda, Ar-Ge Merkezi ile ihracatını katlayacak
Bahçıvan Gıda, gerek firmanın gerekse Türkiye ekonomisinin inovasyona dayalı büyüme hedefine Ar-Ge Merkezi ile ivme katmaya hazırlanıyor.
Almanya’ya süt ürünleri ihraç eden ilk Türk firması olmasının yanında, sektörde ilk perakende ambalajlı peynir, ilk dilimli kaşar peyniri, ilk light peynir, ilk barkodlu peynir ambalajı ve ilk süzme peynir üretimi gibi pek çok yeniliğe imza atan şirket, Ar-Ge Merkezi ile başarılarına yenilerini ekleyecek. Bu yıl 25 milyon dolar ihracat hedefleyen Bahçıvan Gıda, Ar-Ge Merkezi ile geliştireceği hedef pazarlara uygun ürünler ile 2023 yılında ihracatını 50-55 milyon dolar seviyelerine çıkarmayı planlıyor.