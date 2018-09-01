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01 Eylül 2018 Cumartesi 08:00
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Bahçıvan Gıda, Ar-Ge Merkezi ile ihracatını katlayacak

Bahçıvan Gıda, gerek firmanın gerekse Türkiye ekonomisinin inovasyona dayalı büyüme hedefine Ar-Ge Merkezi ile ivme katmaya hazırlanıyor.

Bahçıvan Gıda, Ar-Ge Merkezi ile ihracatını katlayacak
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Bahçıvan Gıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan Ar-Ge Merkezi ile bu yıl 25 milyon dolar olarak hedeflediği ihracatını daha da artırmayı ve sektörde imza attığı ilklere yenilerini eklemeyi hedefliyor.
Almanya’ya süt ürünleri ihraç eden ilk Türk firması olmasının yanında, sektörde ilk perakende ambalajlı peynir, ilk dilimli kaşar peyniri, ilk light peynir, ilk barkodlu peynir ambalajı ve ilk süzme peynir üretimi gibi pek çok yeniliğe imza atan şirket, Ar-Ge Merkezi ile başarılarına yenilerini ekleyecek. Bu yıl 25 milyon dolar ihracat hedefleyen Bahçıvan Gıda, Ar-Ge Merkezi ile geliştireceği hedef pazarlara uygun ürünler ile 2023 yılında ihracatını 50-55 milyon dolar seviyelerine çıkarmayı planlıyor.
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