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01 Mart 2016 Salı 08:03
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Bakan Binali Yıldırım, İTO’da

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından düzenlenen "2023 Vizyonunda Türkiye’de Karayolu Taşımacılığı Çalıştayı"nda karayolu taşımacılığı sektörünün sorunlarını dinledi.

Bakan Binali Yıldırım, İTO'da
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Toplantıda konuşan Bakan Yıldırım, karayolu taşımacılığının emektar bir sektör olduğunu, havacılık yokken, demiryolları henüz etkin değilken bu sektörün Türkiye'nin her yerine insanları ulaştırdığını söyledi. Yıldırım, 2004 yılında iktidarın muhalefetle çok kısa sürede TBMM'den geçirerek 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nu çıkardığını hatırlatarak, ancak yasal altyapı zamanında kurulamadığı için zaman zaman aksaklıkların yaşandığını belirtti.
HGS ve OGS’ye ilişkin de bilgi veren Yıldırım, “Yeni yasal düzenleme yapıldı. Artık cezalar uzak mesafelere göre değil ne zaman olursa olsun gittiği mesafeyle sınırlı olacak. Geçer geçmez SMS ile uyaracak, 12 gün süre verecek. Bu süre içerisinde öderse yine cezalı sayılmayacak. Bankalarla ve kredi kartlarıyla da geçiş yapılacak. 500 bin tane usulüne uygun olmayan HGS kuponu var. Yanlış yere yapıştırılmış veya bilgileri tahrif olmuş. Onları da alıyor ve düzeltiyoruz. Birkaç tane geçişlerle ilgili algılama cihazlarıyla ilgili sorun var. Onlar da düzeliyor. Diyelim ki 2016'nın cezaları yılda 4 sefer topluca bildirilecek, bir sonraki seneye kalmayacak. Böylece artık sıkı takibe alıyoruz ve işi çözüyoruz.” 

 

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