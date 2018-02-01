Bilecik: “Teknolojiyi ülkemizde geliştirmeliyiz”
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları (TEYDEB) Sistemi’nin detaylı sunumunun yapıldığı tanıtım toplantısı TÜSİAD Genel Merkezi’nde gerçekleşti.
“l Ulusal strateji ve uygulama yol haritasının oluşturulması ve etkili uygulanması için paydaşların eşgüdümü, ki bu noktada Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız’ın Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu’na aktif olarak katılıyoruz,
- Enerji ve IT altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırımların tamamlanması,
- Ar-Ge ve yenilikçilik konularında özel sektörü yönlendirecek, cesaretlendirecek kamu politikaları ve desteklerinin bütüncül bir şekilde kurgulanması,
- Dönüşümü gerçekleştirecek olan teknolojiyi geliştirecek ve kullanacak insan kaynağına yatırım yapılması,
- Farkındalığı ve bilgi-tecrübe paylaşımını arttırmaya ve teşvik etmeye yönelik etkinlikler ve programların gerçekleştirilmesi.”