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01 Şubat 2018 Perşembe 08:00
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Bilecik: “Teknolojiyi ülkemizde geliştirmeliyiz”

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları (TEYDEB) Sistemi’nin detaylı sunumunun yapıldığı tanıtım toplantısı TÜSİAD Genel Merkezi’nde gerçekleşti.

Bilecik: 'Teknolojiyi ülkemizde geliştirmeliyiz”
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Toplantıda girişimlerin ve KOBİ’lerin Ar-Ge hamlelerine önemli teşvikler sunan programın yenilikleri tüm yönleriyle konuşuldu. Toplantının açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. A. Arif Ergin yaptı. Bilecik, dijital dönüşüm çağında, Türkiye olarak değişimin dışında kalma lüksü olmadığını belirterek, şu konulara değindi: “Bu dönüşüm sürecinin, Türkiye’nin önümüzdeki döneme yönelik kalkınma modelinde belirleyici olması gerektiğine inanıyoruz. Küresel rekabet gücünün korunmasında temel parametre olarak sanayinin dijital dönüşümünü görüyoruz. Bu süreçte kendi üretmediğimiz teknolojileri ‘kopyala-yapıştır’ yaklaşımı sürdürülebilir değildir. Değişimi yakalamak için hem dijital teknolojiyi üretim ekosistemine entegre etmeyi, hem de bu teknolojiyi ülkemizde geliştirmeyi hedeflemeliyiz. Bu makro planın ana unsurlarını şöyle sıralayabiliriz:

“l Ulusal strateji ve uygulama yol haritasının oluşturulması ve etkili uygulanması için paydaşların eşgüdümü, ki bu noktada Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız’ın Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu’na aktif olarak katılıyoruz,

- Enerji ve IT altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırımların tamamlanması,
- Ar-Ge ve yenilikçilik konularında özel sektörü yönlendirecek, cesaretlendirecek kamu politikaları ve desteklerinin bütüncül bir şekilde kurgulanması,
- Dönüşümü gerçekleştirecek olan teknolojiyi geliştirecek ve kullanacak insan kaynağına yatırım yapılması,
- Farkındalığı ve bilgi-tecrübe paylaşımını arttırmaya ve teşvik etmeye yönelik etkinlikler ve programların gerçekleştirilmesi.” 
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