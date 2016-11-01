Bilişim Zirvesi 22-23 Kasım’da
Bilişim Zirvesi’16 – ICT Summit etkinliği bu yıl 22-23 Kasım tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde dünyaca tanınmış konuşmacıların konuk olarak katıldığı etkinliklerle gerçekleşecek.
Bilişim Zirvesi’16 – ICT Summit etkinliği bu yıl 22-23 Kasım tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde dünyaca tanınmış konuşmacıların konuk olarak katıldığı etkinliklerle gerçekleşecek.
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