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01 Kasım 2016 Salı 07:59
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Bilişim Zirvesi 22-23 Kasım’da

Bilişim Zirvesi’16 – ICT Summit etkinliği bu yıl 22-23 Kasım tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde dünyaca tanınmış konuşmacıların konuk olarak katıldığı etkinliklerle gerçekleşecek.

Bilişim Zirvesi 22-23 Kasım'da
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T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilgi Teknolojileri Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın da davetli olduğu Bilişim Zirvesi’16’da “Digital Evrim’in Organizasyonu” kitabının yazarı Sriram Narayan ve Robert Bosch Engineering and Business Solutions Başkan Yardımcısı & İşletme Birimi Başkanı Gaur Dattatreya da konuşmacı olacak. Bilişim Zirvesi’nde bu yıl “Dijital Evrim ile Endüstri 4.0” ana temasında, “No way out! (Kaçış yok)” mottosu işlenecek. Zirvede dijital evrimin yol haritası oluşturulurken, Endüstri 4.0 dalgasını yakalamanın ipuçları da masaya yatırılacak.

 

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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
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Gaur DattatreyaRobert BoschSriram NarayanICT SummitBilişim Zİrvesi

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