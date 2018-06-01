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01 Haziran 2018 Cuma 08:00
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Boeing ve THY’den işbirliği

Boeing ile Türk Hava Yolları’nın alanında öncü uçak bakım onarım (MRO) kolu Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Global Filo Bakım Tedarikçi Anlaşması imzaladı.

Boeing ve THY'den işbirliği
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Anlaşma aynı zamanda, Boeing ve Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ortaklığında teknisyen eğitimi ve sertifikalandırılmasına da imkân tanıyacak. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü, Ahmet Karaman; “Bugün İstanbul ve Ankara'daki temel bakım tesislerimizin yanı sıra 50'den fazla uluslararası hat bakım noktasında müşterilerimize kapsamlı bir MRO (uçak bakım onarım) hizmeti sunuyoruz. Hizmet skalamızı, 29 Ekim 2018 itibariyle İstanbul Yeni Havalimanı'nda faaliyetlere başlayacak yeni tesisimizde daha da geliştiriyor olacağız. Boeing ile imzaladığımız bu önemli işbirliği, tüm Boeing operatörlerinin, uçak bakım, onarım, eğitim ve Boeing Global Filo Bakım programının kapsamında yer alan diğer alanlarda Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin dünya standardındaki hizmet kalitesini deneyimleyebilmelerine imkan tanıyacakken, sıra dışı genişliğe sahip alanıyla yeni üssümüzdeki ve diğer bakım onarım merkezlerimizdeki kabiliyet ve operasyonumuza büyük bir katmadeğer sağlayacaktır” dedi.
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Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
BoeingTHYAhmet Karaman
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