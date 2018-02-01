01 Şubat 2018 Perşembe 08:00

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Boğaziçi Üniversitesi ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı el sıkıştı

Boğaziçi Üniversitesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yürütülen işbirliği kapsamında katmadeğeri yüksek ürünlerin tasarımında ve teknolojisinin geliştirilmesinde görev alacak işgücünün niteliklerini artırmak amacıyla KOBİ’ler başta olmak üzere, sanayi ve teknoloji firmalarına yönelik eğitimler verecek.