Borusan Otomotiv’de dijital dönüşüm için üst düzey atama
Borusan Otomotiv Grubu dijital dönüşüme öncülük etme vizyonu doğrultusunda organizasyon yapısını geliştirmeye devam ediyor.
Borusan Otomotiv İcra Kurulu şöyle şekillendi;
- Hakan Tiftik (Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı)
- Aslı de Munnink (CDO Dijital Dönüşümden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi)
- Simay Alsan (Borusan Oto Genel Müdürü)
- Uğur Sakarya (BMW/MINI/BMW Motorrad Genel Müdürü)
- Cem Uluğtekin (Jaguar Land Rover Genel Müdürü)
- Kerim Kazgan (CFO)
- Kağan Dağtekin (Borusan Otomotiv Premium Kiralama Genel Müdürü)