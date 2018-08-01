﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:00
Bu haber 689 kez okundu.

Borusan Otomotiv’de dijital dönüşüm için üst düzey atama

Borusan Otomotiv Grubu dijital dönüşüme öncülük etme vizyonu doğrultusunda organizasyon yapısını geliştirmeye devam ediyor.

Borusan Otomotiv'de dijital dönüşüm için üst düzey atama
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Dijital dönüşümü odağına alan şirket, bu alana özel yeni oluşturduğu ve şirketin İcra Kurulu seviyesinde tanımladığı birim olan Dijital Dönüşüm’den Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği (CDO) görevine Aslı de Munnink’i getirdi. Aslı De Munnink yeni göreviyle Borusan Otomotiv Grubu çatısı altında İcra Kurulu’nda görev yapan ikinci kadın yönetici olma özelliğini de taşıyor.
Borusan Otomotiv İcra Kurulu şöyle şekillendi;

- Hakan Tiftik (Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı)
- Aslı de Munnink (CDO Dijital Dönüşümden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi)
- Simay Alsan (Borusan Oto Genel Müdürü)
- Uğur Sakarya (BMW/MINI/BMW Motorrad Genel Müdürü)
- Cem Uluğtekin (Jaguar Land Rover Genel Müdürü)
- Kerim Kazgan (CFO)
- Kağan Dağtekin (Borusan Otomotiv Premium Kiralama Genel Müdürü)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Aslı De MunninkBorusan Otomotiv
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Patent başvurularında büyüme oranı geçildi Patent başvurularında büyüme oranı geçildi
İhracatın yönetim kadroları belli oldu İhracatın yönetim kadroları belli oldu
Otokoç yeniden yapılandı Otokoç yeniden yapılandı
Logo Yazılım’a Bilişim 500’den 5 ödül Logo Yazılım’a Bilişim 500’den 5 ödül
Türkiye’nin ilk 500 bilişim şirketi belli oldu Türkiye’nin ilk 500 bilişim şirketi belli oldu
Koç Holding Başkan Vekili Ali Y. Koç, CBI’da Türkiye’yi temsil edecek Koç Holding Başkan Vekili Ali Y. Koç, CBI’da...
Yukarı Çık

banner216

Patent başvurularında büyüme oranı geçildi
Yerli patent başvurularında geçtiğimiz yılın ilk yarısına göre yaklaşık yüzde 9 artış yaşandığını...

Haberi Oku