Çağlar’dan kongre turizmi için 'KDV iadesi' önerisi
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, İstanbul’un kongre şehri olma özelliğini her geçen gün geliştirdiğini belirterek, kongre organizatörü uluslararası kuruluşlara KDV iadesi sağlanmasının kente güç katacağını söyledi.
İbrahim Çağlar, bu alanda bir vergi düzenlemesinin kısa vadede bir maddi kayıp gibi görülebileceğini ancak orta ve uzun dönemde Türkiye’ye büyük kazanç getireceğini vurguladı. Çağlar, “Şüphesiz devletimizin vergi gelirleri çok önemli. Ancak bu önemli kongreleri yarışın daha başında kaybetmeyelim”açıklamasını yaptı.