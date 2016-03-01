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01 Mart 2016 Salı 08:00
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Çağlar’dan kongre turizmi için 'KDV iadesi' önerisi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, İstanbul’un kongre şehri olma özelliğini her geçen gün geliştirdiğini belirterek, kongre organizatörü uluslararası kuruluşlara KDV iadesi sağlanmasının kente güç katacağını söyledi.

Çağlar'dan kongre turizmi için 'KDV iadesi' önerisi
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İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Başkanlığı'nı da yürüten Çağlar, “Uluslararası kongre düzenleyen dernek ve birliklere Avrupa’nın birçok kentinde uygulanan KDV iadesi ülkemizde de önemle incelenmeli. Çünkü sırf bu iade yok gerekçesiyle 2020’de düzenlenecek 3 bin 500 katılımcılı bir tıp kongresi için İstanbul yerine Berlin seçildi. 59 bin katılımcı portföyüne sahip bir kongre organizatörü de vergi iadesi yok diye İstanbul’u değerlendirme dışı tutuyor. Özel sektör olarak turizmle ilgili her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Ancak özellikle bir KDV desteği önümüzü daha da açar” dedi.
İbrahim Çağlar, bu alanda bir vergi düzenlemesinin kısa vadede bir maddi kayıp gibi görülebileceğini ancak orta ve uzun dönemde Türkiye’ye büyük kazanç getireceğini vurguladı. Çağlar, “Şüphesiz devletimizin vergi gelirleri çok önemli. Ancak bu önemli kongreleri yarışın daha başında kaybetmeyelim”açıklamasını yaptı.
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İTOİbrahim Çağlar

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