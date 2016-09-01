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01 Eylül 2016 Perşembe 07:00
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Cemil Ertem: Ekonomik reformlar için fırsat dönemi

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (TÜMSİAD) düzenlediği Yeni Ufuklar başlıklı konferans serisinin ilk ayağında, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ekonomist Dr. Cemil Ertem, “Ekonomide Türkiye’nin Yeniden İnşası” konulu bir konferans verdi.

Cemil Ertem: Ekonomik reformlar için fırsat dönemi
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Cemil Ertem, ekonomik reformların bu süreçte daha hızlı yapılacağını söyledi. Ertem, Türkiye ekonomisinin 2016’dan başlamak üzere 2017’de çok parlak bir görünüm sergileyeceğini ve 2017’den başlamak üzere Türkiye’ye sermaye girişlerinin artacağını kaydetti. Getirilen vergi affının daha hakkaniyetli ve adil vergi sistemine geçişin başlangıcı olduğunu bildiren Ertem, yeni geliştirilecek para politikalarının da Türk Lirası’nın erimesini önleyecek nitelikte olması gerektiğini vurguladı. Türkiye’de mega projelerin bugüne kadar devlet kaynaklarına dokunulmadan, bütçe disiplinine zarar vermeden hayata geçirildiğini ve yap-işlet-devret modelinin uygulandığını söyleyen Ertem, bu süreçteki tartışmaların da Varlık Fonu ile son bulacağını bildirdi.

 

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Tüm Sanayici Ve İş Adamları DerneğiTÜMSİADCemil Ertem

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