“Dijital devrim kalkınma stratejisinin merkezinde yer almalı”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, dünya gündeminde yer alan yapay zekanın üretim ekonomisi üzerindeki risklerine dikkat çekti. “Sosyal ve siyasal kurumlarımızla olası olumsuzlukları önleyecek tedbirler düşünüyor muyuz? Robotik teknoloji gelişmeleri, gelecekte sanayi kuruluşlarının istihdam yaratma kapasitesini daha da azaltabilir” diyen Bahçıvan sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de zamanın ruhuna uygun olarak bir sanayileşme perspektifi benimsememiz ve bunu bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarıyla entegre bir halde kurgulamamız gerekiyor. Dijital devrime dayanan yeni perspektif, kalkınma stratejimizin merkezinde yer almalıdır.”

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız geleneksel sektörlerden vazgeçmeden ancak bu sektörlerin inovatif bir yaklaşımla katmadeğeri yüksek hale getirilmeleri gerektiğini söyledi. KOBİ’lerin önemine de değinen Altunyaldız, KOBİ’leri bir fidan olarak gördüklerini ve onları bolca sulayarak çınar haline getirmek istediklerini kaydetti. Altunyaldız, “Krizlerde ancak üretenler ayakta kalabilir. Bu nedenle üretmek, ayakta kalmak ve kökleşmek zorundayız. Sanayicimiz bazı yenilikler noktasında çok çekingen. Yeni iş modellerini içselleştirmezseniz yaşam döngünüz kısalacak" uyarısını yaptı.

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, şu bilgileri verdi: “Artık hiçbir şey, ülkelerin rekabet güçlerini, teknolojik gelişmişlik kadar belirlemiyor. Küresel katmadeğer zincirinde daha büyük bir paya sahip olmak ve avantajlardan faydalanmak için ülkemizin rekabet gücünü artırmamız gerekiyor. Teknolojiyi tüketen değil, teknolojiyi üreten bir ülke olmak için atmamız gereken adımlar var. Bu doğrultuda, yasal altyapının inovasyon ve gelecek odaklı olarak yenilenmesine ihtiyaç var. Güvenilir, öngörülebilir ve şeffaf yasalar, inovatif olmak için olmazsa olmazdır ama yeterli değildir. Fiziki altyapıda da gelecek odaklı olmalıyız. Yeni yollar, yeni köprülerle birlikte yeni veri otoyolları yapmalı, fiber altyapıyı geliştirmeliyiz. Başında bulunduğunuz Komisyonun, katılımcı bir anlayışla çıkardığı üretimi destek paketinin bu anlayışla hazırlanması, geleceğe olan güvenimizi artırıyor. Üretim destek paketinin, üretim alanlarının artırılması, Ar-Ge ve inovasyon ortamının desteklenmesi ve iş yapış şekilleri açısından sanayiye destek sağlayacağına olan inancımız tam. İstanbul Sanayi Odası olarak, sanayimizin önünü açacak her konuda işbirliğine hazır olduğumuzu bir kez daha yinelemek isterim.”