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01 Kasım 2016 Salı 07:51
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Dr. Erdem Erkul yeniden CEPIS adayı

Avrupa’nın bilişim politikalarına yön veren Avrupa Bilişim Dernekleri Konseyi’nde (CEPIS) Türkiye’yi 6 yıldır temsil eden ve son olarak 2 yıl önce Başkan Yardımcısı olarak seçilen Dr. R. Erdem Erkul yeni dönemde de bu kritik göreve aday.

Dr. Erdem Erkul yeniden CEPIS adayı
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Türkiye’nin Avrupa dijital pazarında yer alması için AB kriterlerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Erkul, “Türk şirketlerinin Avrupa’daki pazar payının artması, bilişim sektöründeki gelişmelerden haberdar olabilmesi için ülkemizin CEPIS’te temsil edilmesi önem arz ediyor” dedi. Avrupa Birliği’nin bilişim ve yazılım sektörünü bir merkezde toplayarak tek dijital pazar hedeflediğini vurgulayan Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı İlker Tabak da Türkiye’nin CEPIS’te temsil edilmesinden sonra Konsey’de Türk bilişim sektörünün çalışmalarının örnek alındığını söyledi. 
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