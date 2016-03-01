e-Ticaret sektörü e-Dönüşüm’e öncülük ediyor

ETID Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Orhun, ETID Hukuk Danışmanı Bora Gemicioğlu, Gelir İdaresi Elektronik Defter Bölge Yönetim Müdürü Engin Uysal, Digital Planet Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Vural, Positive A Digital Approach Kurucu Ortağı Caner Istı ve Proje Yöneticisi Faruk Sarıkaya’nın katıldığı konferansta e-Fatura ve e-Arşiv konularında detaylı sunumlar yaptı. Konferansın önemini vurgulayan ETID Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Orhun, “e-Fatura ve e-Arşiv konusu e-Ticaret için çok önemli konular. E-Ticaret, bu iki sistemin öncülüğünü yapıyor. Bu yüzden, e-Ticaret sektöründe bu mevzuatları ve yükümlülükleri anlamak çok önemli. Girişimciler için de en önemli fırsat kalemlerinden olan e-Ticaret sektöründe, e-Dönüşüm’ün nasıl gerçekleştiği, neden gerçekleştiği ve nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında bilgilendirme yapmak için konularında uzman katılımcılarımız ile birlikte bu etkinliği gerçekleştirdik” dedi.