01 Eylül 2017 Cuma 08:00

EBRD, kadınlar için 55 milyon ABD doları kredi sağladı

QNB Finansbank, European Bank for Reconstruction and Development’ın (EBRD-Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) kadın girişimcilere destek programı Women in Business kapsamında, kadınların sahibi veya yöneticisi olduğu işletmelere kullandırmak üzere 55 milyon dolar kredi sağladı.