EBSO Başkanı: “Kalkınma Bankası, Endüstri 4.0 ve dijitalleşme için özel kaynak ayırmalı”

Dijitalleşmenin maliyeti sanayiciyi korkutuyor: Ankete katılan 141 firmanın yüzde 59’unun KOBİ, yüzde 25’inin büyük firmalardan oluştuğunu aktaran Yorgancılar, KOBİ’lere özel bankacılık hizmetleri açılmasını talep etti. Ankete katılanların yüzde 23’ünün Endüstri 4.0 konusunda bilgi sahibi olmadığına değinen Yorgancılar, “Aylardır konuşuyoruz. Endüstri 4.0 nedir? Eğitim 4.0 olmalıdır diyoruz. Yüzde 80’e varan bir farkındalık umut verici. Endüstri 4.0’ın bileşenlerini oluşturan önemli teknolojilerin firmalarımızın genelinde kullanılmaya başlanması, geçiş sürecine hazırlık aşamasında önemli. Yüzde 80’lik bir grubun teknoloji ve bilgi sistemlerine az da olsa kaynak ayırması, farkındalığı ortaya koyuyor. Ancak son 2 yılda dijitalleşme ile ilgili her 3 firmadan biri yatırım yapmış. Dijitalleşmenin maliyetli olması firmaları korkutuyor” diye konuştu.



Bilgi işlem alanında, yetkinliğini tam kullanan personelin olmamasının çözüm bekleyen problem olduğunu kaydeden Yorgancılar, firmaların bilgi işlem teknolojilerinde altyapı ve nitelikli istihdam eksikliği bulunduğuna dikkat çekti: “Özellikle emek yoğun sektörlerde işgücü eğitimi öne çıkıyor. Mevcut iş modellerinin yenilenmesi çekincesi var. Yatırım ortamına ilişkin endişeler bulunuyor. Devlet, sürecin sürükleyicisi olarak görülmek isteniyor.”

“Dijitalleşme tercih değil, zorunluluk”: Ender Yorgancılar, dijitalleşmenin tercih değil, zorunluluk olduğunun anlaşılması gerektiğini ifade etti: “Rekabet açısından dijitalleşmede sektör ayrımı olmaksızın belirli standartlara erişme zorunluluğunun farkında olunması ve bunun için de ihtiyaçların doğru belirlenmesi ve üst yönetim tarafından konunun sahiplenilmesi lazım. Verimsiz alanlar tespit edilmeli. Verinin doğru toplanması, kullanılması, analizi ve eylem planının hayata geçirilmesi konusunda stratejik çalışılması önemli.”



Hammadde ve kaynakların akıllı sistemlerle daha etkin yönetilmesi gerektiğini de vurgulayan Yorgancılar, şunları dile getirdi: “Üretilen ürünün teknolojisinde sürekli yeniliğe açık olmak gerekir. Devlet ayağında da Kalkınma Bankası’nın Endüstri 4.0 ve dijitalleşme için kaynak ayırması lazım. Politikaların geliştirilmesi, yeni neslin Endüstri 4.0’ın gerektirdiği niteliklere sahip olmasını sağlayacak bir eğitim sisteminin (Eğitim 4.0) hayata geçirilmesi faydalı olacaktır.”