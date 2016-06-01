Emine Erdoğan: kadınlar girişimciliği önemsemeli

Zirve’nin kapanış konuşmasını gerçekleştiren Emine Erdoğan, “Kadınlar, yeni durumlara rahat uyum sağlarlar. Yeni fikirlere açık olurlar. Gözlem yeteneklerini başarılı biçimde kullanırlar. Sorun çözme kapasiteleri gelişmiştir. İşbirliğini önemserler. Bu vasıflar, iyi bir eğitimle de birleşirse başarılı iş kadınlarımız olabilir. Bu noktada her şeyin başı, beşeri sermayeyi güçlendirmektir. Bugün lansmanı yapılan Melek Danışman Projesi, kadın işverenlerin desteklenmesi noktasında çok anlamlı bir girişimdir. Belirlenen hedeflerin gerçekleşmesini temenni ediyorum. Dünyanın geleceği, girişimcilerin gayretine bağlı. Kadınlar da bu gelecekte yer almak, etkin olmak istiyorsa girişimciliği önemsemelidir” değerlendirmesini yaptı.