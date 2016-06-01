Emine Erdoğan: kadınlar girişimciliği önemsemeli

MÜSİAD tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu ve Tuzla Belediyesi işbirliği ile İstanbul’da ilki gerçekleştirilen Kadın Girişimciler Zirvesi, kadın işverenlerin desteklenmesi ve kadın girişimciliğinin arttırılmasına odaklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da Gala Yemeği’ne katıldığı zirvede, "Kadın Girişimciliği ve Teşvik", “Osmanlı ve İslam İktisadında Kadının Yeri” ile "Gelişmek ve Güçlenmek" başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

Zirve’nin kapanış konuşmasını gerçekleştiren Emine Erdoğan, “Kadınlar, yeni durumlara rahat uyum sağlarlar. Yeni fikirlere açık olurlar. Gözlem yeteneklerini başarılı biçimde kullanırlar. Sorun çözme kapasiteleri gelişmiştir. İşbirliğini önemserler. Bu vasıflar, iyi bir eğitimle de birleşirse başarılı iş kadınlarımız olabilir. Bu noktada her şeyin başı, beşeri sermayeyi güçlendirmektir. Bugün lansmanı yapılan Melek Danışman Projesi, kadın işverenlerin desteklenmesi noktasında çok anlamlı bir girişimdir. Belirlenen hedeflerin gerçekleşmesini temenni ediyorum. Dünyanın geleceği, girişimcilerin gayretine bağlı. Kadınlar da bu gelecekte yer almak, etkin olmak istiyorsa girişimciliği önemsemelidir” değerlendirmesini yaptı.