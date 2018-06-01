Enerji arz güvenliği için sıra biyokütlede

Yenilenebilir enerji yatırımları ile enerji arz güvenliğinde önemli adımlar atan Türkiye için sıra artık ‘biyokütle’de. AB ülkelerinin biyokütle yatırımları için çöp ithal ettiğini ve bu trendin tüm dünyada yaygınlaştığını belirten EMTA Enerji Genel Müdürü Orkun Özgencil, Türkiye’de her yıl ortaya çıkan 300 milyon tondan fazla atık karşılığı 44 milyon TEP/yıl potansiyel olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de biyokütle alanında 2017 yıl itibarıyla kurulu güç 634.2 MV civarında bulunuyordu. Ancak biyokütlenin ülkemizdeki enerji potansiyeli 8.6 miyon ton petrole eşdeğer.

Enerji Bakanlığı’nın 2023 Yenilenebilir Enerji Stratejisi çerçevesinde biyokütle enerjisi için en az 1000 MWe kurulu güç hedefleniyor. Bu hedefe ulaşmak için öncelikle biyokütle enerjisinin de en az rüzgar, güneş kadar önemli olduğunun karar vericiler tarafından tanımlanması gerekiyor.

Enerji yatırımı yapmak isteyen yatırımcıların biyokütle alanında bilgilendirilmesinin önemini vurgulayan Özgencil, “Yenilenebilir enerji güneş, rüzgar ya da su kaynaklarından ibaret değil. 80 milyona yakın nüfusa sahip Türkiye’de her yıl milyonlarca ton çöp üretiliyor. Bunun yanı sıra tarımsal ve hayvansal atıklar söz konusu. Tüm bunların bertaraf edilmesi için de ciddi bütçeler harcanıyor. Çöpleri yok etmek için para harcamak yerine enerjiye dönüştürüp para kazanmamız gerekiyor. Biyokütle tesislerinin sayısı arttıkça çöpümüz daha değerli olacak” diye konuştu.