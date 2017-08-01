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01 Ağustos 2017 Salı 08:00
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ESO Dünya Odalar Yarışması’nda finalde

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve Dünya Odalar Federasyonu (WCF) tarafından düzenlenen ve dünyadaki tüm Odalar arasında gerçekleştirilen yarışmaya Eskişehir Sanayi Odası “ESO-OSB Mesleki Eğitim Merkezi” projesiyle katıldı.

ESO Dünya Odalar Yarışması'nda finalde
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ESO Başkanı Savaş M. Özaydemir, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yarışmada kendi alanında ilk 4’e kalan Eskişehir Sanayi Odası, projesini 19-21 Eylül 2017 tarihlerinde Avustralya’nın Sydney kentinde düzenlenecek olan Dünya Odalar Kongresi’nde tüm katılımcılar ve jüri önünde anlatacak. İş dünyasının önemli temsilcileri karşısında yapılacak sunumlar neticesinde kazanan odaya birincilik ödülünün yanında saygınlık da kazandıracak olan Dünya Odalar Yarışması ayrıca önemli bir tanıtım fırsatı olarak da görülmekte” diye konuştu.
Tamamı ulusal ve uluslararası hibeler kullanılarak hayata geçirilen Mesleki Eğitim Merkezi bin 50 metrekare kapalı alanda ve 7 milyon TL yatırım ile hayata geçirildi. Üretici firmalar için en ciddi ihtiyaçların başında gelen kalifiyeli ara eleman konusunda önemli bir çözüm ortağı olan Merkez’in 2011-2016 yılları arasında yaklaşık 650 işsiz gence mesleki yeterlilik kazandırdığı bilgisini veren Özaydemir, bunların 400’nün farklı firmalarda işe yerleştirildiğini açıkladı.

 

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Anahtar Kelimeler
Dünya Odalar FederasyonuEskişehir Sanayi OdasıMilletlerarası Ticaret OdasıESO
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