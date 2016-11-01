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01 Kasım 2016 Salı 07:47
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Franchise sektörünün nabzı tutuldu

Türkiye’nin franchising alanındaki ilk ve tek fuarı olan Bayim Olur musun Fuarı, 13-16 Ekim 2016 tarihleri arasında 14. kez kapılarını açtı. 378 marka, girişimcilerle bir araya gelerek bayilik görüşmeleri gerçekleştirdi; yeni anlaşmalara imza attı.

Franchise sektörünün nabzı tutuldu
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32.197 kişinin ziyaret ettiği fuarda; Katar, Tunus, Suudi Arabistan ve Ortadoğu’dan gelen diğer heyetler Türk markalarına yoğun ilgi gösterdi. Fuar’ın açılışına; Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Avrupa Birliği ve Devlet eski Bakanı Egemen Bağış, Türkiye İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan katıldı. Fuarın açılışında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Bu fuar ile birlikte başarılı franchise örneklerini hep birlikte görmüş olduk” diyerek isim yapmış ve markalaşmış firmaların standartlarını çok iyi oluşturmaları gerektiğini söyledi. Franchise veren firmanın sadece ürünlerinin satılmasını sağlama amacı taşımaması ve bayinin de çok iyi hizmet verme noktasında üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Tüfenkci, işletme kurallarının çok iyi oluşturulmasının önemine değindi. İşletmelerin bir ruhu ve kimliği olması gerektiğine değinen Tüfenkci, büyük markaların mutlaka kendilerine ait güçlü hikayeleri olduğunu kaydetti. Ülke olarak daha çok markalaşma yolunun bulunması gerektiğine de değinen Tüfenkci, üreticiler ve ihracatçılar ile el ele verilerek bunun başarılmasının şart olduğunu ifade etti.
UFRAD Başkanı Dr. Mustafa Aydın ise “Asla unutmamalıyız; markalaşma bir kültürdür. Marka, sadece bir ürün logosu ya da bir kutunun üzerindeki amblemden ibaret değildir. Markalarımız ekonomimizin öncüleri, dünyaya açılan kapılarımızdır” dedi.
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Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Bülent TüfekçiBayim Olur Musun FuarıFranchise

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