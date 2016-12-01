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01 Aralık 2016 Perşembe 08:06
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Garanti Emeklilik liderliği hedefliyor

Garanti Emeklilik, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek Otomatik Katılım Sistemi’nde de lider olmayı hedefliyor.

Garanti Emeklilik liderliği hedefliyor
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Garanti Emeklilik Genel Müdürü Cemal Onaran, gerçekleştirdikleri basın toplantısında bireysel emeklilik ve hayat sigortacılığı sektörlerindeki mevcut durumu ve 1 Ocak 2017’de yürürlüğe girecek olan Otomatik Katılım Sistemi’ni değerlendirdi. Onaran, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin 6.5 milyon katılımcıya ve yaklaşık 60 milyar fon büyüklüğüne ulaştığını belirtti: “Otomatik Katılım Sistemi ile sektörümüz artık çok daha geniş bir kitleye hitap edecek. 2017 yılında bu yeni sistemin, sektöre 6.4 milyon yeni katılımcı getireceğini düşünüyoruz” dedi. Onaran sözlerine şöyle devam etti: “Katılımcı sayımız, karlılık ve büyüme oranlarımız ile bu sene de sektörde adımızdan sıkça söz ettiriyoruz. Garanti markasının gücü, çalışanlarımızın enerjisi ve müşterilerimizin bize duyduğu güven ile Otomatik Katılım Sistemi’nde de en çok tercih edilen şirket olmayı hedefliyoruz.”

 

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Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Garanti EmeklilikCermal Onaran

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