﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mart 2016 Salı 08:00
Bu haber 3705 kez okundu.

Girişimcilik Kampı’nın kazananı; Farm2Smart

Samsung Electronics Türkiye ve Habitat işbirliğiyle düzenlenen “Bilişim Mucitleri” Projesi kapsamında Denizli’de gerçekleşen uluslararası girişimcilik yarışması “Startup Weekend” Girişimcilik Kampı’nın kazananı “Farm2Smart” projesi oldu.

Girişimcilik Kampı'nın kazananı; Farm2Smart
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Tarımda su israfının önüne geçmeyi hedefleyen “Farm 2 Smart” projesi ekibinin 7 takım üyesi, Samsung Galaxy Gear S2 ile ödüllendirildi. Çiftçilerin tarlalarına kuracakları sensörler aracılığıyla toprağın ve ürünün su değerlerinin ölçülmesi ve mobil bir uygulama ile çiftçinin bilgilendirilmesi esasına dayanan iş modeli, tarlaların ihtiyaçtan fazla sulanmasını engelleyerek su tasarrufu yapılmasını hedefliyor.
Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, Samsung Electronics Türkiye Kamu Sektörü Direktörü Dr. Erdem Erkul, Denizli TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Civan Sözkesen, TED Denizli Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Hasan Kazdağlı, IDE Danışmanlık Kurucu Ortağı İsmet Benli’den oluşan jüri, en iyileri belirledi.  Dr. Erdem Erkul; Samsung Türkiye olarak yazılım alanında girişimciliği desteklemek üzere Habitat Derneği işbirliğiyle “Bilişim Mucitleri” projesini hayata geçirdiklerini dile getirdi.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Erdem ErkulCivan SözkesenTedSamsungSamsung ElectronicsFarm2Smart

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar TL destek Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı ziyaret etti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı...
Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız Teknopark Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız...
TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala” TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala”
Lenovo, Moto Z modelini tanıttı Lenovo, Moto Z modelini tanıttı
Türk-Arap Odası kuruldu Türk-Arap Odası kuruldu
Yukarı Çık

Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Türkiye İş Bankası’nın aktif büyüklüğü yılın ilk dokuz ayında yılsonuna göre yüzde 6.2 artarak...

Haberi Oku