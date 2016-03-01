Samsung Electronics Türkiye ve Habitat işbirliğiyle düzenlenen “Bilişim Mucitleri” Projesi kapsamında Denizli’de gerçekleşen uluslararası girişimcilik yarışması “Startup Weekend” Girişimcilik Kampı’nın kazananı “Farm2Smart” projesi oldu.

01 Mart 2016 Salı 08:00 Bu haber 3705 kez okundu.