Girişimcilik Kampı’nın kazananı; Farm2Smart

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, Samsung Electronics Türkiye Kamu Sektörü Direktörü Dr. Erdem Erkul, Denizli TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Civan Sözkesen, TED Denizli Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Hasan Kazdağlı, IDE Danışmanlık Kurucu Ortağı İsmet Benli’den oluşan jüri, en iyileri belirledi. Dr. Erdem Erkul; Samsung Türkiye olarak yazılım alanında girişimciliği desteklemek üzere Habitat Derneği işbirliğiyle “Bilişim Mucitleri” projesini hayata geçirdiklerini dile getirdi.