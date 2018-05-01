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01 Mayıs 2018 Salı 08:00
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Global Girişimcilik Kongresi İstanbul’da yapıldı

Dünyanın en kapsamlı girişimcilik ekosistem liderleri paydaş toplantısı olarak kabul edilen Global Girişimcilik Kongresi (GES18IST) İstanbul’da 16-19 Nisan tarihleri arasında 170’i aşkın ülkeden 7 bin kişiyi ağırladı.

Global Girişimcilik Kongresi İstanbul'da yapıldı
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GES18IST’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan katıldı. Kongre’de 300’ün üzerinde uluslararası uzman konuşmacı, 150’den fazla oturumda izleyicilerle buluştu.
GEC18IST Platform Başkanı Ali Sabancı, “GEC18IST, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi adına önemli bir işbirliği platformuna dönüştü. Her sene farklı bir ülkede gerçekleşen GEC’nin onuncu yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenmesi ülkemizin girişimcilik gücünün uluslararası sahnede sergilenmesi için büyük bir fırsat yarattı” dedi.

 

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Global Girişimcilik KongresiGES18ISTNihat Zeybekçi
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