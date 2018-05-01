GEC18IST Platform Başkanı Ali Sabancı, “GEC18IST, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi adına önemli bir işbirliği platformuna dönüştü. Her sene farklı bir ülkede gerçekleşen GEC’nin onuncu yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenmesi ülkemizin girişimcilik gücünün uluslararası sahnede sergilenmesi için büyük bir fırsat yarattı” dedi.
Global Girişimcilik Kongresi İstanbul’da yapıldı
Dünyanın en kapsamlı girişimcilik ekosistem liderleri paydaş toplantısı olarak kabul edilen Global Girişimcilik Kongresi (GES18IST) İstanbul’da 16-19 Nisan tarihleri arasında 170’i aşkın ülkeden 7 bin kişiyi ağırladı.
GEC18IST Platform Başkanı Ali Sabancı, “GEC18IST, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi adına önemli bir işbirliği platformuna dönüştü. Her sene farklı bir ülkede gerçekleşen GEC’nin onuncu yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenmesi ülkemizin girişimcilik gücünün uluslararası sahnede sergilenmesi için büyük bir fırsat yarattı” dedi.