Google’dan Dijital Atölye hizmeti

Üniversitelilerden çalışma hayatındaki bireylere, işletmelere kadar toplumun tüm kesimlerini kapsayarak değer yaratmayı amaçlayan bu proje; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TOBB ve İŞKUR elbirliği ile hayata geçirilecek. Projenin tanıtım toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun katılımı ile yapıldı.

Google Türkiye Ülke Direktörü Bülent Hiçsönmez’in moderatörlüğünde yapılan konuşmalar bölümünde söz alan Bakan Müezzinoğlu, eğitimli işsiz genç nüfus için farklı vizyonlar üretmeleri gerektiğinin altını çizerek, "14 ile 24 yaş grubundaki yaklaşık 16 milyon eğitimli gençteki işsizlik oranının yüzde 24’lerde olması bizim farklı farklı vizyonlar üretmemizi gerektiriyor. Bu üretkenlik sadece alın teri dökerek değil, akıl terini de devreye sokmamız gereken kitle burada. Bunlar eğitim görmüş, dinamizmi var, potansiyeli var. Aklı ve yüreği ile bütünleştirdiğinde farkı üretkenlikleri yapabilecek gençlerimiz var. Bizler genelde alın terini çok konuşan akıl terini çok konuşmayan bir süreci yaşadık son 150 yıldır. Bence Türkiye’nin ve Türk toplumunun akıl terini alın terinden daha çok konuşması lazım" dedi.

İlk etapta Kayseri, Samsun, Antalya, Bursa, Gaziantep, Van, Kocaeli, İzmir ve İstanbul olmak üzere toplam 9 ilde gençler, üniversite öğrencileri, girişimciler ve KOBİ’lere yönelik yüz yüze eğitimler gerçekleştirilecek. Google, Dijital Atölye projesinin geliştirilmesine 10 milyon TL’lik bir katkı sağlayacak.