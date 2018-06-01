Halkbank ilk çeyrekte de KOBİ'lere nefes olmaya devam etti

Tüm sektörlerle işbirliği halinde, finansal kaynaklarını ekonomik büyümenin sürdürülebilir ve verimli olması için kullanan Halkbank’ın ticari kredileri 174 milyar TL'ye yükseldi. Bilanço büyüklüğünü 2017 yılsonuna göre yüzde 4.8 artışla 320.1 milyar TL’ye taşıyan Halkbank’ın özkaynakları aynı dönemde yüzde 4 oranında artarken 3 aylık net kârı ise 790 milyon TL oldu.





Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi: “Finansmanın daha önemli hale geldiği bu dönemde, geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerle ticari kredilerde önemli bir artış sağladık. Yer aldığımız her platformda reel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına yanıt veren çözümler geliştirdik. Yılın kalan bölümünde de hız kesmeyecek ve Türkiye ekonomisinin en etkin oyuncularından biri olmayı sürdüreceğiz. Halkbank’ın reel sektöre sunduğu çözümlerle KOBİ Bankacılığı alanındaki pazar payını yüzde 15.5’e yükselttiğini vurgulayan Arslan şunları belirtti:

“Bugün KOBİ Bankacılığı’nın hemen her alanında öncü durumdayız. Geçtiğimiz yıl KGF kefaletli kredi kullandırımında tüm bankalar arasında ilk sırada yer almıştık. Bu yıl da belirlenen limitin tamamını, tahsis edilen alanlara kısa süre içinde kullandırmayı başardık.”